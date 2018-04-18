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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: Bahçelinin teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlknur Çevik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos 2018'de erken seçim yapılması teklifini değerlendirdi: "Belli ki Bahçeli’nin teklifi AK Parti’de de sürpriz yarattı. Ama kimsenin bu teklifi kestirip atma lüksü yok."

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:11
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: Bahçelinin teklifi

İlknur Çevik'in "Artık ok yaydan çıktı görünüyor" başlıklı yazısı şöyle:

 Türkiye siyasetini 45 yıldır takip eden bir gazeteci iseniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçime 26 Ağustos'ta gidelim" çağrısı artık okun yaydan çıktığını ve kolay kolay Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin 2019 Kasım'ında olamayacağı ortada…

Dananın kuyruğu bugün yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi ile kopacak ve olay açıklığa kavuşacak.

AK Parti genellikle seçimlerin hep zamanında yapılmasını istemiştir. MHP lideri ise geçmişte de Türkiye’yi erken seçimlere götürmekle ünlü.

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir referandumla kabul edilişinin birinci yıldönümü daha iki gün önce kutlandı… Ama daha hala bu sisteme, yani ülke yönetimini tamamen yenilemek için devrim niteliğinde yapılacak değişikliklerin hayata geçirilmesi için 19 ay var… Ama dünyada ve bilhassa bölgemizdeki gelişmeler ve ülkemizin içinde bulunduğu ortam karşısında bu kadar zaman bekleme lüksümüz var mı? İşte Bahçeli bunları görerek ve Türkiye’nin bilhassa uluslararası platformda başına örülmek istenen çorapları işaret ederek bir an evvel başkanlık ve milletvekili seçimlerin yapılıp bazı sıkıntı yaratabilecek belirsizliklerin ortadan kaldırılması için erken seçim teklifi yaptı.

Bunda art niyet aramak hatalı. Bunda danışık ve dövüşük aramak da doğru değil. Belli ki Bahçeli’nin teklifi AK Parti’de de sürpriz yarattı. Ama kimsenin bu teklifi kestirip atma lüksü yok.

Cumhurbaşkanımız Bahçeli’nin, yani ittifak ortağının bu teklifini enine boyuna düşünecek, arkadaşları ile tartışacak ve gerekli kararı alacaktır.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:11
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