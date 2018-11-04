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Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem İnce'ye kaptırmıştı... "İBB için aday olacak"

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olması gündemdeyken yerini Muharrem İnce'ye kaptıran İlhan Kesici'nin, İBB adaylığı için ismi geçmeye başladı.

04 Kasım 2018 Pazar 12:32
Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem İnce'ye kaptırmıştı... "İBB için aday olacak"

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde partilerin adayları için kulislerden dikkat isimler gündeme gelirken, CHP'de son aday adayı İlhan Kesici oldu.

"Fırıldak Sabo" yazılarını Kesici'ye ayırdı

Aydınlık'ın "Fırıldak Sabo" nâmıyla meşhur yazarı Sabahattin Önkibar, dün ve bugünkü köşe yazısında kim olacağı merak edilen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

Önkibar "CHP içinde adaylık şansı en yüksek isim İlhan Kesici’dir ki Kılıçdaroğu, Kesici ismini anketine dahil etti..." ifadelerinin yer aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylıklarını açıklayan Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal ve Engin Altay'a karşı İlhan Kesici için de anket yaptırdığını yazdı.

Gençken MHP örgütlerindeydi

Önkibar'ın "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları" listesine giren İlhan Kesici, listedeki diğer isimlerden birçok farklılığıyla bir adım öne çıkıyor. Kesici'nin gençlik yıllarında MHP tabanında yer alması ve adının kamuoyunda büyük bir sempatiyle karşılanması İlhan Kesici'nin özelliklerinin başında geliyor. Kesici, ODTÜ’de okurken, rahmetli Alparslan Türkeş'in MHP’nin gençlik örgütlerinde aktif görev yapmış olması yerel seçimlerdeki oy potansiyeli için çok önemli bir husus.

Oradan oraya gezdi

Öte yandan uzun yıllar devlet bürokrasinde görev yapan İlhan Kesici siyasetin mektebi sayılan Devlet Planlama Teşkilatı’nda müsteşarlık yaptı. Kesici daha sonra merkez sağdaki ANAP milletvekili olarak parlementoya girdi. Kılıçdaroğlu, CHP’yi merkeze yaklaştırma politikası çerçevesinde, Kesici’yi partiye davet edip milletvekili yaptı. CHP ile hızlı bir uyum sağlayan Kesici, parti içinde önemli görevler aldı. İlhan Kesici, ekonomi yanında, dış politakada da birçok görev aldı.

Kesicinin ekonomist olması, aday gösterilme ihtimalini artıran özellikleri arasında.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:32
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. CHP
  4. İlhan Kesici
  5. Sabahattin Önkibar
  6. MHP
  7. Alparslan Türkeş

YORUM YAZ

  • MilletMillet12 dk önce
    Ne İlhanmış be her derde deva . Vallahi bu adamda ya akıl yok yada umursamaz bir adam . Yahu kardeşim çık deki artık ben aday adayı stepnesi değilim hiç bir şeye aday olmayacağım de yahu . Hiç bir şey olmadan habire kaybediyorsun
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