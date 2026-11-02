Cumhurbaşkanlığı 7. uluslararası yat yarışlarında görkemli kapanış

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet’in 103. yılı coşkusu ve İstanbul Boğazı’ndaki nefes kesen final müsabakalarının ardından Fişekhane’de düzenlenen görkemli törenle sona erdi. Sezon boyunca sergiledikleri üstün performansla adını zirveye yazdıran takımlar kupalarına kavuştu. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları’nın tüm etaplarında büyük başarı gösteren Enka takımı bu yılın şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları, başarıyla tamamlanan sezonun ardından görkemli bir ödül törenine ev sahipliği yaptı.

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce yelkencinin sezon boyunca kıyasıya mücadele ettiği dev organizasyonun final etabı, Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı’nda eşsiz görüntülere sahne olmuştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Dolmabahçe Sarayı önünden start alan ve 650’yi aşkın sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası etabında ekipler, yağmurlu havaya ve İstanbul Boğazı’nın zorlu akıntılarına rağmen rüzgâra karşı unutulmaz bir mücadele sergilemişti.

Denizcilik ve Yelken Dünyası Fişekhane’de Buluştu

Sezon boyunca Çanakkale ve Sahil Güvenlik etabı, 19 Mayıs Kurtuluş Kupası, 30 Ağustos Zafer kupası etaplarında toplanan puanların ardından genel klasmanda zirveye çıkan ekipler ile Cumhuriyet Kupası’nda dereceye giren takımlar, Fişekhane’de düzenlenen görkemli törenle ödüllerine kavuştu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Gezginci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak başta olmak üzere iş ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Denizcilik ve yelken dünyasının önde gelen isimleri de bu coşkuya ortak oldu.

“7 YIL BOYUNCA AYNI HEYECANLA, YELKEN AÇIYORUZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 7. yılını tamamladı. 7 yıl boyunca aynı heyecanla, yelken açıyoruz. Denizlerdeki büyük mücadelelere, güçlü dostluklara ve unutulmaz anlara tanıklık ediyoruz. Öncelikle organizasyonumuzu himayeleriyle onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’e ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanımız Sayın İsmail Kaşdemir’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 2027 yarışlarımız; Ulusal Egemenlik Kupası’nı 23 Nisan’da, Atatürk ve Gençlik ve Spor Kupası’nı 19 Mayıs’ta, İlk defa gerçekleştirilecek Fetih Kupası 29 Mayıs’ta, Anafartalar Kupası’nı düzenleyeceğiz. Neon Sailing Cup’ı 28 Ağustos’ta, Zafer Kupası’nı aynı şekilde Ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Bugün sonlandırdığımız 29 Ekim Kupası Cumhuriyet Kupası olarak devam edecek. Eğer başarabilirsek yine bir sene Kıbrıs Kupası’yla önümüzdeki sezonun trofesini de sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNÜN GENÇLERİ YARININ ŞAMPİYONLARI OLACAK”

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da “Türkiye’nin yelken sporunda böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması ve yarışların Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilmesi dolayısıyla kendilerine gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl yedincisi düzenlenen organizasyonumuz, her geçen yıl artan yat ve sporcu sayısı, uluslararası katılımı ve yükselen başarı grafiğiyle giderek daha güçlü bir yapıya kavuşuyor. Bugünün gençleri yarının şampiyonları olacak. Her geçen gün Avrupa ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemiz, yelken branşında uluslararası organizasyonlarda elde ettiği madalyalarla önemli bir başarıya imza attı. Özellikle genç sporcularımızın elde ettiği dereceler bizlere büyük umut ve gurur veriyor. Üç kız sporcumuzun kürsüyü paylaşarak Avrupa birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğünü elde etmesi, Türk yelkenciliğinin geleceği adına son derece kıymetli bir başarıdır” diye konuştu.

“ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR”

Çanakkale Gelibolu Savaşları Tarihi Başkanı İsmail Kaşdemir ise konuşmasında “Türk yelkenciliğinin gelişmesine katkı sunan, sporcularımızı bir araya getiren ve denizlerimizde dostluk, dayanışma ve mücadele ruhunu yaşatan bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Çanakkale, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birine tanıklık etmiş, bağımsızlık mücadelemizin simge şehirlerinden biridir. Özellikle Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk›ün tarih sahnesine çıktığı Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı organizasyonun Çanakkale’nin tarihî ve kültürel değerleriyle buluşmasını son derece kıymetli buluyoruz. Yarışların gerçekleştirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, organizasyon ekibine, sporcularımıza, hakem heyetine, değerli komutanlarımıza ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu Enka Oldu

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları’nın tüm etaplarında büyük başarı göstererek Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu Cheese IV teknesiyle Levent Peynirci yönetiminde yarışan Enka takımı oldu. Enka takımına ödülü İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu tarafından takdim edildi.

Trofede ORC 0 kategorisi ikincisi Engin Özgen yönetimindeki Unilever Sailing Team olurken, üçüncülüğü Murat Yavuzcan yönetimindeki TSK Spor Gücü elde etti.

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları’nda Genel Klasmanda ödül kazanan takımlar şöyle:

ORC 0 Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki Enka Cheese IV

ORC 0 İkincisi Engin Özgen yönetimindeki Unilever Sailing Team

ORC 0 Üçüncüsü Murat Yavuzcan yönetimindeki TSK Spor Gücü-DHO Ariva

ORC 1 Birincisi Ahmet Köroğlu yönetimindeki Beymen Club Sailing Team

ORC 1 İkincisi Oğuz Ayan yönetimindeki Angels of CMC Holding

ORC 1 Üçüncüsü Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki STM Yelken Takımı

ORC 2 Birincisi Selim Kakış yönetimindeki Zacapa

ORC 2 İkincisi Onur Bilgen yöntemindeki Logo Yelken Takımı

ORC 2 Üçüncüsü Burak Cora yönetimindeki Code-Zero

ORC 3 Birincisi Taner Halaçoğlu-Melis Baykan yönetimindeki Helly Hansen

ORC 3 İkincisi Doğukan Kapıcıoğlu yönetimindeki GSU Yelken Takımı-Bioderma

ORC 3 Üçüncüsü Evren Koncagül yönetimindeki Tüpraş

ORC 4 Birincisi Bartu Özsoy yönetimindeki ICA-CTD

ORC 4 İkincisi Kerem Gökhan Bulut yönetimindeki Samsun Yelken Spor Kulübü

ORC 4 Üçüncüsü Ümit Gürpınar-Berk Gürpınar yönetimindeki Hitit

Sports Boats A Birincisi Batu Özonur yönetimindeki Marmara Yelken Spor Kulübü

Sports Boats A İkincisi Ege Berk Hacıoğlu yönetimindeki Heybeli Su Sporları Kulübü -Quick Sigorta

Sports Boats A Üçüncüsü Oytun Türkmen yönetimindeki Doppio

Gezgin Sınıfı Birincisi Muhammed Ali Şahin yönetimindeki TSK Spor Gücü

Gezgin Sınıfı İkincisi Eren Özdal yönetimindeki Volvo Cars Türkiye Sailing Team

Gezgin Sınıfı Üçüncüsü Güray Zümbül yönetimindeki Medipol Üniversitesi

International Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki Chesee IV

International İkincisi Selim Kakış yönetimindeki Zacapa

International Üçüncüsü Ahmet Köroğlu yönetimindeki Atlas

Cumhuriyet Kupası’nın Kazananı da Enka Oldu

Törende 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Cumhuriyet Kupası yarışlarının kazananlarına da ödülleri takdim edildi. Cumhuriyet Kupası kazananları da şöyle:



ORC 0 Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki Enka Cheese IV

ORC 0 İkincisi Engin Özgen yönetimindeki Unilever Sailing Team

ORC 0 Üçüncüsü Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Kafkas Kestane Şekeri Hero Sailing

ORC 1 Birincisi Ahmet Köroğlu yönetimindeki Beymen Club Sailing Team

ORC 1 İkincisi Güney Kaptan yönetimindeki Akkök Holding

ORC 1 Üçüncüsü Oğuz Ayan yönetimindeki Angels of CMC Holding

ORC 2 Birincisi Selim Kakış yönetimindeki Zacapa

ORC 2 İkincisi Umut Efe Alpkoçak yöntemindeki Evyap Sailing-DAS

ORC 2 Üçüncüsü Bora Olcav yönetimindeki Garanti BBVA

ORC 3 Birincisi Kemal Berk Otuç yönetimindeki Zena Enerji

ORC 3 İkincisi Taner Halaçoğlu-Melis Baykan yönetimindeki Helly Hansen

ORC 3 Üçüncüsü Evren Koncagül yönetimindeki Tüpraş

ORC 4 Birincisi Bartu Özsoy yönetimindeki ICA-CTD

ORC 4 İkincisi Ümit Gürpınar-Berk Gürpınar yönetimindeki Hitit

ORC 4 Üçüncüsü Kerem Gökhan Bulut yönetimindeki Samsun Yelken Spor Kulübü

Sports Boats Birincisi Batu Özonur yönetimindeki Marmara Yelken Spor Kulübü

Sports Boats İkincisi Ege Berk Hacıoğlu yönetimindeki Heybeli Su Sporları Kulübü -Quick Sigorta

Sports Boats Üçüncüsü Mehmet Dinçay yönetimindeki Greyder Yelken Takımı

Destek A Birincisi Eren Özdal yönetimindeki Volvo Cars Türkiye Sailing Team

Destek A İkincisi Muhammed Ali Şahin yönetimindeki TSK Spor Gücü

Destek A Üçüncüsü Burçin Aytunç yönetimindeki FMV Işık Okulları Yelken Takımı OMODA JEACOO

Destek B Birincisi Güray Zünbül yönetimindeki Medipol Üniversitesi

Destek B İkincisi Ali Erdoğan yönetimindeki Piri Reis Üniversitesi Kadın Yelken Takımı

Destek B Üçüncüsü Özcan Özverim yönetimindeki Foramarine

Destek Overall Birincisi Güray Zünbül yönetimindeki Medipol Üniversitesi

Destek Overall İkincisi Eren Özdal yönetimindeki Volvo Cars Türkiye Sailing Team

Destek Overall Üçüncüsü Muhammed Ali Şahin yönetimindeki TSK Spor Gücü

ORC Kadın Yelken Takımı Birincisi Ahmet Murat Tan yönetimindeki Blackwater

CR Kadın Yelken Takımı CR Birincisi Ali Erdoğan yönetimindeki Sarı 1

CR Kadın Yelken Takımı CR İkincisi Mehmet Akif Poroy yönetimindeki Hoppala

SB Kadın Yelken Takımı Birincisi Aysu Peksağ yönetimindeki Karya Yelken

SB Kadın Yelken Takımı İkincisi Tuna Üstün yönetimindeki Dürümle

SB Kadın Yelken Takımı Üçüncüsü Ekaterina Gökçeoğlu yönetimindeki Phoenix JR

ORC Üniversite Birincisi Doğukan Kapıcıoğlu yönetimindeki İnfinito

ORC Üniversite İkincisi Murat Yavuzcan yönetimi DHO-Ariva

ORC Üniversite Üçüncüsü Yusuf Yunç yönetimindeki Doğuş Üniversitesi Yelken Kulübü

CR Üniversite Birincisi Güray Zünbül yönetimindeki Moda Yelken

CR Üniversite İkincisi Muhammed Ali Şahin yönetimindeki DHO Akova

CR Üniversite Üçüncüsü Burçin Aytunç yönetimindeki My First

SB Üniversite Yelken Takımı Birincisi Tuna Üstün yönetimindeki Dürümle

International Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki Chesee IV

International İkincisi Selim Kakış yönetimindeki Zacapa

International Üçüncüsü Ahmet Köroğlu yönetimindeki Atlas

Yelken Dünyasında Gurur ve Mutluluk Gecesi

Sezonun tüm etaplarını başarıyla geride bırakarak kupaya uzanan takımların ve sınıflarında dereceye giren başarılı sporcuların ödülleri takdim edildi. Şampiyon takımın tüm üyelerine Jacques Phillippe tarafından saat hediye edildi. Tören, tüm kazanan takımların ve protokolün katılımıyla toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kesin sonuçların yer aldığı tam listeye ve yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailracing.club/ adresinden ulaşılabilir.



