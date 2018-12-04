Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Buteflika, geçirdiği ağır grip nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile planlanan görüşmesini gerçekleştiremedi." denildi.

Açıklamada ayrıca Bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Buteflika'ya acil şifa dileklerini ilettiği kaydedildi.