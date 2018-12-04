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Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın geçirdiği ağır grip nedeniyle ülkesini ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmediği açıklandı.

04 Aralık 2018 Salı 00:55
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Buteflika, geçirdiği ağır grip nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile planlanan görüşmesini gerçekleştiremedi." denildi.

Açıklamada ayrıca Bin Selman'ın, Cumhurbaşkanı Buteflika'ya acil şifa dileklerini ilettiği kaydedildi.

 

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 00:55
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