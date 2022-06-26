  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı! Karar verildi
Gündem

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı! Karar verildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 19:10:00 -
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı! Karar verildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan B.T ve kardeşi D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etmiş, vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darbedilmişti. Zanlılar, daha sonra gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23