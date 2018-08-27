Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs gözaltında!

Kars'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli T.Ö'nün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Şüpheli T.Ö. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemi sürdürülüyor.