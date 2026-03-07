  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanına hakaret, Anayasal düzeni hedef alma, Mevcut iktidarı devirme...Hande Yener'in skandalına soruşturma

Şarkıcı parçası Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’, ‘Anayasal düzeni hedef alma’ ve ‘Mevcut iktidarı devirme’ eylemleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Muhammed Ahmet Yüce isimli vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı başvuruda, sanatçı Hande Yener’in Menteşe ilçesinde 15 Mayıs 2025 tarihinde verdiği konser sırasında ‘Zıplamayan Tayyipçi’ şeklinde slogan atıldığı, sanatçının ritim tutarak eşlik ettiği ve sahnede alenen ‘Bu devri çok güzel devireceğiz’ dediği, anayasal düzeni hedef aldığı, mevcut iktidarı devrilmesi yönünde açık ve doğrudan bir çağrı niteliği taşıdığı bu söylemlerinin suç olduğunu, söz konusu eylemlerinin kamuya açık şekilde sosyal medyada yayınlandığını iddia etti.

 

CİMER’den yapılan başvuru üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tahkikat başlattı. Yapılan tahkikat evrakları Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda internet üzerinden açık kaynaklardan temin edilen belgelerde konserin 15 Mayıs 2025 tarihinde Muğla İli Menteşe ilçesinde bulunan sosyo-kültürel alanda gerçekleştiği belirtildiğinden karşı yetkisizlik kararı verilerek dosya bu defa Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Makbule Hande Özyener (Hande Yener) hakkında soruşturma başlattı.

