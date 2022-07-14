Cumhurbaşkanına dualar eden Zehra Nine böyle seslendi! ‘Korkmayın Tayyip Erdoğan gitmeyecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mazlumun, masumun ve dindar vatandaşların desteğini, duasını almaya devam ediyor.

Son olarak Üsküdar'da yaşadığı belirtilen Zehra Acar nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti.

Erdoğan'a olan sevgisini de dile getiren Zehra Acar, "Korkmayın, o gitmeyecek" dedi.

O anlar kameraya işte böyle yansıdı.