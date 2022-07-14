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Gündem Cumhurbaşkanına dualar eden Zehra Nine böyle seslendi! ‘Korkmayın Tayyip Erdoğan gitmeyecek’
Gündem

Cumhurbaşkanına dualar eden Zehra Nine böyle seslendi! ‘Korkmayın Tayyip Erdoğan gitmeyecek’

Zehra Acar isimli nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 15:58:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mazlumun, masumun ve dindar vatandaşların desteğini, duasını almaya devam ediyor.

Son olarak Üsküdar'da yaşadığı belirtilen Zehra Acar nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti.

Erdoğan'a olan sevgisini de dile getiren Zehra Acar, "Korkmayın, o gitmeyecek" dedi.

O anlar kameraya işte böyle yansıdı.

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