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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşı mesajı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşı mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 23:44:00 - 2024-01-17 00:11:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşı mesajı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yapılan artışlar sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TBMM’ye sunulacak olan ilave artışlar emeklimiz için hayırlı olsun. Bu oranlar sadece ilk 6 ay için. 6 aylık artış oranları dahi yıllık beklenen enflasyonun üzerindedir. Temmuz ayında gerçekleşecek yasal artışlar ile birlikte, yıllık artış oranları tüm emekli kesimler için denkleşmiş ve çok daha yüksek oranlara çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon ile mücadele sürecinde emeklilerin yanında olacaklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

“Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sardığımız, EYT uygulamasını hayata geçirdiğimiz, jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğumuz ve enflasyon ile kararlı mücadele yürüttüğümüz bir dönemde, tüm imkanlarımız ile emeklimizin yanındayız. Ülkemiz istikrar içinde büyüdükçe toplumun her kesimine olduğu gibi emeklimize de daha fazla ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır”

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