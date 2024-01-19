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Siyaset Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda yolcusu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda yolcusu

Yeniakit Publisher
2024-01-19 18:02:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda yolcusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Kampala'da düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi’nin (NAM) 19. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Uganda'ya gidecek.

Entebbe Havalimanı’nda Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja tarafından resmi törenle karşılanacak olan Yılmaz, zirve öncesi Kampala Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Mehmet Fatih Ak ile görüşecek akabinde Türk Toplumu Temsilcileri ile buluşacak.

Uganda Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek

Yılmaz, zirvenin ilk günü Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

Zirve açılışında Türkiye’yi temsil edecek

Ziyaret kapsamında, Yılmaz’ın 19 Ocak cuma günkü zirve açılışında Devlet ve Hükümet Başkanlarına özel konuk olarak hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Zirvenin ana gündemi Filistin

Ana gündemi Filistin'de yaşanan insanlık dramı olan zirve çerçevesinde, Afrika’nın öncelikleri, Rusya- Ukrayna savaşı, iklim değişikliği ve küresel ekonomik sistemin sorunları dahil olmak üzere güncel küresel ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Zirve, 19-20 Ocak'ta Uganda’nın başkenti Kampala'da gerçekleşecek. Aralarında 28 Devlet Başkanının bulunduğu 1.500’den fazla kişinin katılım sağlaması beklenen Zirvede, Uganda söz konusu NAM Dönem Başkanlığını 2019 yılından bu yana yürütmekte olan Azerbaycan’dan devralacak. 120 ülkenin üye olduğu NAM’da Türkiye, üyeliği bulunmamakla birlikte özel davetli ülke olarak yer alacak.
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