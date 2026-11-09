Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu"nda konuştu: İşbirliğini ilerletmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu"na katıldı.

Türkiye ile Çin arasında yürütülen yüksek düzeyli siyasi diyaloğun, ekonomik ilişkileri daha dengeli, sürdürülebilir ve üretim odaklı bir zemine oturtmanın yolunu açtığını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya koyduğu strateji ve ana çerçevenin herkes için yol gösterici olduğunu söyledi.

Bugünkü buluşmanın, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine, yeni ortaklıkların kurulmasına ve karşılıklı yatırımların artırılmasına katkıda bulunmasını temenni eden Yılmaz, "Bugün Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yılını idrak ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 2010'da ilişkilerimizin stratejik işbirliği düzeyine yükseltilmesinden bu yana Türkiye ve Çin giderek daha geniş bir etkileşim ve işbirliği ağı geliştirmiştir. Devlet başkanlarımızın ortaya koyduğu irade ikili ilişkilerimizin mümkün olan her alanda daha da derinleştirilmesi bakımından güçlü bir zemin oluşturmaktadır." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak Çin ile ilişkileri karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlar temelinde geliştirmeye önem verdiklerini kaydederek, bu anlayışla, siyasi diyaloğun yanı sıra ekonomik ilişkilerin de daha dengeli, sürdürülebilir ve her iki ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde ilerlemesini arzu ettiklerini vurguladı.

"TÜRKİYE İLE ÇİN'İN ORTAK VİZYONA SAHİP OLDUĞUNU İFADE EDEBİLİRİM"

Dünya ekonomisinde önemli bir değişim sürecinden geçildiğini belirten Yılmaz, enerji güvenliğinin ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönem yaşandığını söyledi.

Yılmaz, yeşil dönüşümün sadece çevrenin korunmasıyla ilgili bir kavram olmadığını, aynı zamanda sanayinin rekabet gücünü, teknolojik gelişmeyi, yatırım tercihlerini ve uluslararası ticaretin geleceğini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Türkiye olarak kalkınma planlarında dijital ve yeşil dönüşümü bütün politikaların merkezine koyduklarını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye güçlü sanayi altyapısı, dinamik özel sektörü, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumuyla bu dönüşümün sunduğu fırsatları değerlendirmeye kararlıdır. Bu anlamda da Türkiye ile Çin'in ortak vizyona sahip olduğunu ifade edebilirim. Enerji ithal eden iki ülke olarak yeşil dönüşümü sağlamamız sadece çevresel hedeflere ulaşma noktasından değil, makroekonomik istikrarımız açısından da son derece kıymetli ve değerli. Türkiye bu doğrultuda 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda yeşil dönüşüm çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, COP31'e ev sahipliği yapıldığını anımsatarak, Türkiye'nin iklim diplomasisi konusunda da liderlik yaptığını rahatlıkla ifade edebileceğini kaydetti.

COP31'in bu mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendiren, finansman ve teknoloji alanlarında somut ilerlemeler sağlayan bir toplantı olmasını dileyen Yılmaz, "Tüm dünyanın ortak çabasına ihtiyaç var. Ancak hakkaniyet çerçevesinde bu sorumlulukların dağıtılması gerekiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelere finansman desteği ve teknoloji transferi küresel yeşil dönüşüm süreci için çok önemli. Bu toplantıdan da yine bu doğrultuda sonuçlar beklediğimizi ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN ÇİN İLE TİCARETİNİ DAHA DA ARTIRMAK"

Yılmaz, Çin'in dünya ekonomisinde, sanayi üretiminde, yenilenebilir enerji teknolojilerinde ve elektrikli araçlar başta olmak üzere yeni nesil üretim alanlarında önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ise gelişmiş üretim kapasitesi, Avrupa ve çevre pazarlara erişim imkanları, lojistik altyapısı ve güçlü girişimcilik ekosistemiyle uluslararası yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu tamamlayıcı imkanların, ülkelerimiz arasında yeni ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklara dönüştürülebileceğine inanıyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, akıllı üretim, çevre teknolojileri ve sürdürülebilir altyapı alanlarında işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz. Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yatırımlar aramızdaki ticareti arttırıcı bir etki de yapacaktır. Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 53 milyar dolara ulaşmıştır ve Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı Çin olmuştur. Bununla birlikte ihracatımızın oldukça dengesiz bir yapı arz ettiğini de söylemek zorundayım. İthalatımız 49,6 milyar, ihracatımız ise sadece 3,3 milyar dolar olmuştur. 2026 yılında ihracatımızda yüzde 49'a yakın bir artış olmasına rağmen ihracatımız hala rakamlar olarak oldukça sınırlı düzeylerdedir. Bu tablo karşısında bir anlaşmazlık söz konusu değil, ortak bir çaba gerektiren yapısal bir mesele var. Bu ortak çabayı da iki ülke olarak göstereceğimize inanıyoruz. Amacımız Türkiye'nin Çin ile olan ticaretini daha da artırmak, daha da geliştirmek ve daha dengeli bir yapıya kavuşturmaktır."

Bu çerçevede daha yüksek katma değerli ürünlerin Çin'e pazarlanmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, diğer taraftan sadece mal ticaretinde değil, turizm alanında da ilişkileri ileriye taşımanın kıymetli olduğunu vurguladı.

Cevdet Yılmaz, finans alanında Çin ile Türkiye'nin imkanlarının bir araya gelmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir diğer taraftan da tabii Çinli firmaların ülkemize doğrudan yatırımlarının artması kıymetli. Bütün bunlarla birlikte ekonomik olarak daha dengeli bir ilişki biçimi geliştirebileceğimize inanıyoruz. Yeşil kalkınma bu yaklaşımımızın hayata geçirilmesinde çok önemli bir işbirliği imkanı sunuyor. Bu stratejik alanda gerçekleştirilecek işbirliğinin iki ülkenin ekonomik ilişkilerine ve sanayilerinin dönüşümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi, büyük ölçekli yatırımların yanı sıra firmalarımız arasında kurulacak doğrudan ve sürekli temaslarla belirleyici rol oynayacak. İş insanlarımızın karşılıklı olarak daha rahat seyahat edebilmesi, firmalarımızın pazarlara erişimi ve ortaklıkları geliştirmesi açısından önem taşımaktadır."

Türkiye olarak Çin'e vizeyi kaldırdıklarını anımsatan Yılmaz, iş dünyasının Çin'e gidişinde kolaylıkların artırılmasının ve THY'nin uçuş sayılarını artırmasının hem turizm alanında hem iş dünyasının etkileşimi alanında faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK CİDDİ İMKANLAR SUNDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğinin önemli alanlarından birinin de ulaşım ve bağlantısallık olduğunu kaydeden Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Bağlantısallık bugünkü dünyanın en kritik kavramlarından biri haline gelmiştir. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle yaşadıklarımız ortada. Bu çerçevede Türkiye'nin çok ciddi imkanlar sunduğunu görüyoruz. Birincisi tabii orta koridorun geliştirilmesi ve bunun Çin'in kuşak ve yol girişimi ile uyumlaştırılması son derece kıymetli. Nitekim Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray'ın yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan 120 kilometre demiryolu hattı gibi yeni ve kilit projelerimiz, Türkiye'nin Doğu, Batı ve Kuzey, Güney bağlantısallığındaki merkezi konumunu pekiştirmektedir. Yine Irak'ı boydan boya geçecek olan Kalkınma Yolu Projesi de sadece bölgemiz için değil, küresel ticaret için de önemli bir güzergah sunmakta. Ayrıca Türkiye'den Suriye'ye Ürdün'e ve oradan da Suudi Arabistan'a uzanan güzergah da yine dünya ticaretinde tedarik sistemlerinde önemli konumda proje olarak gündemimizdedir. Dolayısıyla bu konularda da Çin ve Türkiye olarak önemli işbirliği potansiyeline sahip olduğumuzu ifade etmek isterim."

Yılmaz, Tarihi İpek Yolu'nun asırlar boyunca güçlendirdiği bağların, bugün Türkiye ve Çin arasında üretimi, yatırımı ve ortak refahı büyütecek güçlü bir ekonomik ortaklığa dönüşebileceğini anlattı.

Cevdet Yılmaz, forumdan beklentilerinin, görüşmelerin somut yatırım kararlarına, yeni iş ortaklıklarına ve uzun vadeli projelere dönüşmesi olduğunu söyledi.

Foruma katılan Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ve heyetine teşekkür eden Yılmaz, "Forumun düzenlenmesine katkı sağlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi başta olmak üzere tüm kurumlarımıza ve iş dünyamızın temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Forumun, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

Forumda, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak da birer konuşma yaptı.