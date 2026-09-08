Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman antisemitik olmamıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumu'nda "Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman antisemitik olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" dedi. Forum, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde ilk kez düzenlendi.

Yılmaz, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslüman diasporaların meselelerine kardeşlik anlayışı ve sorumluluk bilinciyle yaklaşılması gerektiğini aktardı.

57 üye ülkeyle BM'den sonra en fazla üyeye sahip teşkilat

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üye ülkeyle Birleşmiş Milletler'den sonra en fazla üye ülkeye sahip teşkilat olduğunu belirten Yılmaz, "2025 yılı itibarıyla 2 milyarı aşan bir Müslüman nüfus var. Bu da dünya nüfusunun 4'te 1'ine yakın bir nüfusa tekabül ediyor" ifadesini kullandı. Bu nüfusun yarısından fazlasının 25 yaşın altında olmasının büyük ve dinamik bir beşerî sermaye varlığını gösterdiğini aktaran Yılmaz, dünyadaki demografik dönüşüme değindi: "Dünya yaşlanıyor, çocuk sayısı azalıyor. Genç nüfusu olan ve bu genç nüfusu geleceğe iyi hazırlayan toplumlar büyük avantaj elde edecekler."

Üye ülkelere mensup 60 milyonu aşkın insanın farklı kıtalarda güçlü diaspora ağları oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, bu toplulukların yaşadıkları ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunarken köken ülkeleriyle bilgi, tecrübe, yatırım ve ticaret bağlarını canlı tuttuğunu anlattı. 2024 yılında 38 ülkeyi kapsayan verilere göre diasporanın geldikleri ülkelere 200 milyar dolara yakın kaynak transfer ettiğini aktaran Yılmaz, "Bu diasporanın gönderdiği kaynaktan çok daha kıymetli olan durum diasporada yetişmiş insanların, ülkeler arasında kurdukları bağlardır" dedi.

Gazze ve "Dünya beşten büyüktür" çağrısı

Netanyahu yönetiminin uluslararası mahkemeler önünde soykırım suçuyla yargılandığını vurgulayan Yılmaz, "Gazze'yi yaşanmaz hâle getirmek amacıyla yaptıkları bombardımanlar, açlığı ve zorunlu göçü birer silah olarak kullanmaları, çocukların, kadınların ve masum sivillerin hayatını hiçe saymaları tüm dünyanın gözleri önünde maalesef gerçekleşti" diye konuştu. Bilimsel, teknolojik ve ekonomik ilerlemelerin hukuk, ahlak, merhamet ve insani değerlerle buluşturulmadığı sürece daha büyük zulümlere yol açabildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmamasını, uluslararası hukukun etkisiz bırakılmasını ve faillerin korunmasını, mevcut küresel düzenin adalet üretme kapasitesinin son derece zayıf olduğunun göstergesi olarak değerlendiren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" çağrısının tam da bu zeminde yükseldiğini, çağrının BM kurumlarında reformun çok ötesinde daha adaletli bir küresel düzen ihtiyacını anlattığını kaydetti. "Hem haklı hem güçlü olacağız" diyen Yılmaz, bütün yaşananlara rağmen insanlık için umutlarını kaybetmeden daha adaletli bir dünya için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı, Gazze halkına insani desteğini ulaştırmayı ve Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

"İfade hürriyeti, kutsallara hakaret hürriyeti değildir"

Müslümanların karşı karşıya kaldığı en büyük meselelerden birinin İslamofobi olduğunu kaydeden Yılmaz, camilere ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, Müslüman kimliğini hedef alan nefret söylemlerinin ve ayrımcı uygulamaların, İslam karşıtlığının bireysel önyargılardan çıkıp siyaset, medya ve kamusal hayat üzerinde etkili yapısal bir tehdide dönüştüğünü gösterdiğini söyledi. Medyanın bu saldırıları yapanları bireysel yanlış yapmış kişiler olarak takdim ettiğini, oysa arka planda bu eylemleri destekleyen bir siyasal söylem ve medya ortamı bulunduğunu anlattı.

"Elbette ifade hürriyetinden yanayız ama ifade hürriyeti nefret söylemi hürriyeti değildir. İfade hürriyeti, kutsallara hakaret hürriyeti değildir" diyen Yılmaz, İsrail ve Gazze söz konusu olduğunda ifade hürriyetinin sınırlarının nasıl daraltıldığının hep birlikte görüldüğünü belirtti.

Müslümanların yüzyıllarca Hristiyanlar, Yahudiler ve diğer dinlerin mensuplarıyla bir arada yaşamayı becermiş bir medeniyete sahip olduğunu, kimseye dininden ve inancından ötürü nefret söylemi içinde olmadıklarını söyleyen Yılmaz, İsrail hükümetinin zulümlerini kapatmak için çıkan en küçük sesi antisemitizm olarak nitelendirmesinin hiçbir şekilde geçerli olmadığını kaydetti: "Yaptığı zulümlerle o zulümlere ortak olmak istemeyen Yahudiler dahil herkesi zor durumda bırakan bizzat Netanyahu hükümetinin kendisidir."

İİT üyesi ülkeler ile diaspora kuruluşları arasında kurulacak sürekli iletişimin, İslamofobi karşısındaki dağınık tepkileri ortak bir tutuma dönüştüreceğini ve Müslüman toplumların hak arama mücadelesine daha güçlü bir zemin kazandıracağını söyleyen Yılmaz, hedefi Müslümanların kimliklerini ve inançlarını güven içinde yaşadığı, eşit vatandaşlık haklarından eksiksiz yararlandığı ve bulundukları toplumların geleceğine özgüvenle katkı sunduğu bir düzenin güçlendirilmesi olarak tanımladı.

Yılmaz, Forum kapsamında kabul edilmesi öngörülen Müslüman Diasporalar Deklarasyonu'nun, diasporaların haklarının korunmasından İslamofobiyle mücadeleye, kamu hizmetlerinden ekonomik ve toplumsal kapasitenin güçlendirilmesine kadar uzanan ortak hedeflere yol göstermesini temenni etti.