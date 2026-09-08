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Şirinler Suç Örgütü'ne dev operasyon!

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Şirinler Suç Örgütü'ne dev operasyon!

Kayseri’de “Şirinler” adıyla bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 16’sı tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri’de “Şirinler” adıyla bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 16’sı tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Şirinler" ismi ile bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yürütülen soruşturmada H.Ö.O. liderliğinde kurulduğu değerlendirilen H.Ö.O. suç örgütünün, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma', 'yağma amaçlı tehdit', 'hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit', 'yağmaya azmettirme', 'suçu ve suçluyu övme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme' ve 'suç üstlendirme' suçlarına ilişkin 89 eylem gerçekleştirdikleri, bu olaylara karışan 80 harici şüpheli ve 68 mağdurun olduğunun tespit edildiği, soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 34 hedef şüpheli şahsı yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kayseri merkezli İstanbul, Antalya, Konya ve Kırıkkale olmak üzere 5 ilde 32 şüpheli şahsa yönelik olarak 35 ikamet 5 iş yeri olmak üzere toplam 40 adreste 98 ekip, 10 özel harekat unsuru, 1 TOMA ile 1 çevik kuvvet timiyle eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, H.Ö.O., M.Ş., S.A.A., E.Ö., C.E., E.U., C.T., M.D., M.K., M.K., İ.G., R.Ş., M.A.O., Ö.Ç., Y.T., U.D., E.Ç., A.K., Z.E., H.Ş., İ.G., M.İ., E.Ç., G.Ş., M.K., F.K., B.K., C.K., H.Ş., M.Y., C.K. ve H.T.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatlı silah, çok sayıda çek, senet, doküman, 88 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet bıçak, Çok sayıda harddisk, laptop, bilgisayar ile 1 fişeklik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 32 ŞAHISTAN 16’SI TUTUKLANDI

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. 32 şahıstan 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 16 şahıs işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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