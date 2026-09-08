Tek tek anlattı: Beşiktaş'ın Ghedjemis işi neden olmadı? Resmi açıklama
Beşiktaş'ın sağ kanat adayları arasında Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis de bulunuyordu. İtalyan ekibinin başkanı, bu transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın sağ kanat adayları arasında Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis de bulunuyordu. İtalyan ekibinin başkanı, bu transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı.
Frosinone Başkanı Maurizio Stirpe, "Glasgow Rangers, Celtic, Monaco ve Beşiktaş Ghedjemis'le ilgilendi. Ancak teklifleri yetersizdi. Önce kulüple görüşmeleri gerekiyordu. Oyuncunun bonservisi bizde... Şartlarımızı sormalılar. Bir oyuncu için birden fazla talip çıkıyorsa bu durum oyuncunun değerli olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.
6 Eylül 2002 doğumlu Cezayirli sağ kanat, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç yabancı" kriterini aylarla kaçırıyordu. Beşiktaş buna rağmen girişimler yaptı. Ancak sonuç alınamadı. Sonrasında Kartal bu bölge için Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kiraladı.
22 yaşındaki futbolcunun 18+2 milyon euuroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor (şarta bağlı). Poku zamanla daha fazla şans bulur ve iyi bir performans gösterirse sorun yok... Aksi durumda Fares Ghedjemis yine akıllarda kalacak. Beşiktaş'ın transferde en fazla zaman harcadığı bölge sağ kanattı...
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