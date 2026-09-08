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Aktüel Okul güvenliğinde yeni dönem!
Aktüel

Okul güvenliğinde yeni dönem!

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Okul güvenliğinde yeni dönem!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almasının öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, okullardaki güvenlik tedbirlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almasının öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, okullardaki güvenlik tedbirlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okul güvenliği ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Çiftçi, çocukların güvenliği, ailelerin huzuru ve şehirlerin emniyeti için tüm kurumlarla koordineli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Çiftçi, huzur ve güven ortamının toplumsal hayatın her safhasında kalıcı hale getirilmesinin önemine dikkat çekerek, hedeflerinin net olduğunu dile getirdi. “Huzur ve güvenliği hayatın her alanında kalıcı hale getirme irademizin en önemli hedeflerinden biri de ‘Terörsüz Türkiye’dir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek, süreci zehirleyecek hiçbir istismara müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

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