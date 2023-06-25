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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AKPM'nin raporunu kınadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AKPM'nin raporunu kınadı

Yeniakit Publisher
2023-06-25 21:44:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AKPM'nin raporunu kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasına sert tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKPM'de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM'nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir." ifadelerini kullandı.

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