Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.









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