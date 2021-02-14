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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit vatandaşlar için başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit vatandaşlar için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 04:42:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit vatandaşlar için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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