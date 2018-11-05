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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Fuat Oktay gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle

Bu bölgede yaşamanın bir bedeli var. Bedelin kendisi güçlü olmak. Güçlü olmak zorundasınız. Ekonomik siyasi ve ekonomik anlamda güçlü olmak zorundasınız.Sistem değişikliği güçlü olmanın gereğini yerine getirdi. Yoğun bir manipülasyon dönemi yaşadık. Üç dört parametre vardır sıkıntılı olunan. Ama toplama baktığınızda dünyadaki birçok ülkeden çok daha iyi şartlarda ekonomik parametrelere sahip bir ülkenin birdenbire bir manipülasyonun içine girmesi.

İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUZ

Biz bütün gücümüzle bununla mücadele ettik. Topyekun mücadele ettik. Siyasi anlamda da birçok manipülasyonun olduğunu görüyorsunuz.Topyekun bununla mücadele dip arkada bırakmaya başladığınızda bunu siyasi yansımalarını göreceksiniz.Dövizin, doların ve iç politikaların ekonomide silah olarak kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:30
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