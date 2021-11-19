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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erzurum depremi paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erzurum depremi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erzurum'da meydana gelen 5.1'lik depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 17:38:00 - 2021-11-19 17:39:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erzurum depremi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erzurum'da meydana gelen depreme ilişkin, "İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici." bilgisini verdi.

Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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