  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan ’dijital farkındalık’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:51:49 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan ’dijital farkındalık’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ‘dijital farkındalık’ kapsamında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital farkındalık dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin önemli dayanaklarından birisidir. Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı