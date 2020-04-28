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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'deki saldırıya tepki:

"Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu hain saldırıyı lanetliyor ve kınıyorum" - "Terör örgütüne destek veren ve sessiz kalarak cesaretlendiren herkesin eline masum sivil ve çocukların kanı bulaşmıştır"

2020-04-28 23:59:58 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'deki saldırıya tepki:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afrin'de gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetlediğini ve kınadığını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Fuat Oktay, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu hain saldırıyı lanetliyor ve kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Terör örgütüne destek veren ve sessiz kalarak cesaretlendiren herkesin eline masum sivil ve çocukların kanı bulaşmıştır." ifadesini kullandı.

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