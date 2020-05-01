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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:12:07 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluşunun 56. yıl dönümü dolayısıyla, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'i arayarak tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre, Oktay, Eren ile yaptığı telefon görüşmesinde TRT'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tüm çalışanlara başarılar dileyen Oktay, "Tarihe tanıklık eden ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla demokrasinin gelişmesine ve bugünkü seviyesine gelmesine katkı sağlayan TRT'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim." ifadesini kullandı.

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