  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Belçika'da aşırı yağışlar tekrar sele neden oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için mesaj paylaştı
Dönüş tüm hızıyla devam ediyor
El Bab'da şehit olan 2 askerimiz ve yaralılar Türkiye'ye getirildi
Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için mesaj paylaştı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için mesaj paylaştı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Kirpi aracına teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 02:41:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için mesaj paylaştı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay