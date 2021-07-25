Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için mesaj paylaştı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Kirpi aracına teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır." dedi.