0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Azerbaycan'daki refah seviyesinin artması Türkiye'nin refah seviyesinin artması kadar bizi mutlu eder. Aynı şekilde Türkiye'nin refah seviyesinin artması da Azerbaycan'ı mutlu eder. Biz o kadar birlik ve beraberlik içindeyiz"- "Azerbaycan ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz çok boyutlu. Tek millet iki devlet sözü uygulamalarımızın her birinde karşılık buluyor. Bu ilişkileri artırarak devam ettireceğiz"

15 Eylül 2019 Pazar 19:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Azerbaycan'daki refah seviyesinin artması Türkiye'nin refah seviyesinin artması kadar bizi mutlu eder. Aynı şekilde Türkiye'nin refah seviyesinin artması da Azerbaycan'ı mutlu eder. Biz o kadar birlik ve beraberlik içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

KEK toplantısı öncesi Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Oktay, burada yaptığı konuşmada, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından işgalden kurtarılışının 101. yıl dönümünde Azerbaycan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kafkas İslam Ordusu askerlerini ve komutan Nuri Paşa'yı (Killigil) saygıyla yad eden Oktay, Türk ve Azerbaycanlı şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin iş ve ticaret hacminin geliştirilmesi için ziyarette bulunduklarını ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz çok boyutlu. Tek millet iki devlet sözü uygulamalarımızın her birinde karşılık buluyor. Bu ilişkileri artırarak devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ilan ettikleri ciddi bir hedef var. 15 milyar dolarlık ticaret hedefi. Bu hedef 2023 hedefi olarak belirendi. Biz olaya sadece kendi ticaret hacmimizi geliştirmek olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin ticaret hacminin daha ileriye götürülmesiyle, pastanın büyütülmesiyle ilgili bir hedef var. Azerbaycan’ın 23-24 milyar dolar olan ticaret hacminin ikiye katlanması en büyük arzumuzdur. Azerbaycan'daki refah seviyesinin artması Türkiye'nin refah seviyesinin artması kadar bizi mutlu eder. Aynı şekilde Türkiye'nin refah seviyensin artması da Azerbaycan'ı mutlu eder. Biz o kadar birlik ve beraberlik içindeyiz."

Anlamlı bir günde Bakü'de olduklarına dikkati çeken Oktay, 15 Eylül'ün Azerbaycan ve Türkiye ilişkiler açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Osmanlı Devleti'nin sıkıntılı döneminde, 'Bakü sıkıntıda' denildiğinde kendi mücadelesini yürütürken diğer taraftan da Kafkas Ordusu ile Nuri Paşa'nın komutasında Azerbaycan'da yeni bir yapılanma öngördüğünü vurgulayan Oktay, bugün de "Azerbaycan'ın sıkıntısı var" denildiğinde aynı şeyi tereddütsüz yapacaklarını sözlerine ekledi.

Oktay, konuşmasının ardından iş adamlarının taleplerini dinledi.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:50
  1. Azerbaycan
  2. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
  3. Fuat Oktay
  4. İş adamları ile görüşme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizden su ısıtıcı da çıktı duvar saati de
    1. Denizden su ısıtıcı da çıktı duvar..
    2. Antalya’da seraları tehdit eden sazlık..
    3. Hatay’da su ürünleri av sezonu açıldı
    4. Contemporary Istanbul sona erdi
    5. Devrilen traktörün altında kalan şahıs..
    6. Otururken başına yorgun mermi isabet..
    7. 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama
    8. UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet..
    9. Pegasus Golf Challenge Turnuvası Kemer..
    10. AÖL kayıt yenileme süresi ne zaman..
    11. Çavuşoğlu: "Bugünkü açıklamamızdan..
    12. Türk Hava Yolları Kadın Voleybol..
    13. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından..
    14. KPSS 2020 ne zaman?
    15. Vali Gündüzöz’den taziye ziyareti
    16. İsmail Kartal: "Çok fazla pozisyon..
    17. Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy..
    18. TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana..
    19. Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil,..
    20. Eski generalin emir astsubayı da..
    21. Uzmanı açıkladı: CHP'li ve HDP'li..
    22. Antalya’da mahalleliyi sokağa döken..
    23. Aksaray’da su baskınlarına AFAD..
    24. 25. Geleneksel Karapürçek Yağlı..
    25. "Benim evladımı bana versinler artık..
    26. AB'nin İsrail'deki ofisine saldırı
    27. Kovulan İBB çalışanları CHP'ye isyan..
    28. Tunus cumhurbaşkanı seçimi için sandık..
    29. Filistin'den İsrail hükümetinin Batı..
    30. Suriye'de Türkiye sınırındaki..
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir