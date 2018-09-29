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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vefat eden annesi, Eyüp Sultan'da defnedildi

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Çekmeköy'deki evinde dün vefat eden 83 yaşındaki annesi Şaziye Oktay'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vefat eden annesi, Eyüp Sultan'da defnedildi

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın 83 yaşında vefat eden annesi Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'daki evinde dün vefat eden Şaziye Oktay'ın, Çekmeköy'deki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şaziye Oktay'ın cenazesi, dua okunması ve helallik alınmasının ardından Eyüp Sultan Camisi'ne uğurlandı. Oktay'ın cenazesi, dualar eşliğinde Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi.

Babası Ömer Oktay'la birlikte taziyeleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Oktay ve babası Ömer Oktay, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazına, Şaziye Oktay'ın eşi Ömer Oktay, oğulları Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay, Nihat Oktay, torunları ve akrabalarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı bakanlar, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, bazı eski bakanlar, milletvekilleri, AK Parti genel başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Namazın ardından Fuat Oktay, annesinin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Fuat Oktay, cenaze aracına binerek mezarlığa hareket etti.

Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, taziyeleri Bahariye Mevlevihanesi'nde kabul edecek.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:26
  1. İstanbul
  2. Fuat Oktay
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  4. Fuat Oktay'ın acı günü
  5. Annesi vefat etti
  6. Şaziye Oktay
  7. Cenaze namazı
  8. Eyüp Sultan mezarlığına defnedildi.

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