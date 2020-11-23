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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz'de Türk gemisindeki hukuksuz aramaya tepki
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz'de Türk gemisindeki hukuksuz aramaya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de Alman fırkateyni tarafından Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramaya tepki göstererek, "AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:47:00 - 2020-11-23 19:52:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz'de Türk gemisindeki hukuksuz aramaya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye'nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahaleye tepki gösterdi. Oktay, "AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz'deki hukuksuzluğa tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alman fırkateyninin Doğu Akdeniz'de Türk gemisine yönelik hukuk dışı aramasına tepki gösterdi.

Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı, son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ne oldu?

Türk bandıralı "ROSELINA-A" gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti. Gemi, dün gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durduruldu.

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Türkiye'den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı.

Personelin helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin "ROSELINA-A" gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Geminin süratini düşüren ve yolundan engelleyen askerler, Türkiye'den izin almadan yapılanın hukuki olmadığı yönündeki ikazlara uymayarak tüm konteynerleri de açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, yiyecek, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler, daha sonra gemiden ayrıldı.

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