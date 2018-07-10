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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!

Yeni kabineyi yorumlayan yazar Metehan Demir, Fuat Oktay ile ilgili yorumlarda bulundu. Demir, Oktay'ın bürokrasinin süresinin azaltılması devlet sisteminin hızlandırılması konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

10 Temmuz 2018 Salı 00:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!

Superhaber'de yer alan habere göre, tek cumhurbaşkanlığı yardımcılığını değerlendiren Demir, "Başkan Yardımcısına özellikle atıfta bulunmak istiyorum. Özellikle Fuat Oktay ismine dikkat çekmiştim. Çok değerli bir bürokrattır. Türkiye'de bürokrasinin süresinin azaltılması devlet sisteminin hızlandırılması konusunda önemli çalışmalar yaptı. Binali Bey'in yakın çalışma arkadaşıdır. Başkan Yardımcısının birde kalmasının da önemli olduğunu ve gücünü, etkinliğini artıracaktır diye düşünüyorum. Sayının artması önemini azaltırdı." ifadelerinde bulundu. 

Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 00:31
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