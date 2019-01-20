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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: FETÖ'cüler asla rahat edemeyecek!

CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadelenin tüm hızıyla süreceğini belirtti. Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili de konuşan Fuat Oktay, "Rahat edemeyecekler, bunu söylüyoruz" dedi.

20 Ocak 2019 Pazar 11:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: FETÖ'cüler asla rahat edemeyecek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündemdeki kritik gelişmeleri CNN TÜRK kanalında katıldığı programda yorumladı. Terörle mücadele konusunda kesin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

PKK’ya asla müsaade etmeyeceğiz

"Biz herhangi bir ülkenin, hele hele bu ülke stratejik ortak olarak tanımladığınız ülkeyse, gelip de yönlendirmesi ve 20 binin üzerinde TIR, silah her türlü şeyi sağlıyor olmasını kabullenemeyeceğimizi ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' Hiç kimsenin de iznine başvurmayız. Terörden ayıkladığınızda burayı, 32 kilometrelik bir derinlikten bahsediyorsunuz. Biz burada müsaade etmeyeceğiz dedik. Güvenli bölge dediğimiz, Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölgeden bahsediyoruz. 32 km'nin güneyine gittiğimizde yeni bir koridorun oluşturulmasını da kabul etmeyiz. Bir PKK varlığını, terör örgütünün devlete dönüşmesi asla kabul edeceğimiz bir şey değildir, müsaade de etmeyeceğiz zaten.

Bununla ilgili Türkiye gerekli hazırlıklarını yapmıştır. Bu işin askeri ve siyasi boyutu. Bu koridorda Türkiye'de bulunan Suriyelinin, ne yaparsanız yapın aslında insanlara baktığınızda kendi vatanlarına dönmek istiyorlar. Oraya uygun şartlar oluştuğunda geri dönüşün olacağına inanıyoruz. "Bütün Suriyeliler geri dönecek" böyle bir beklenti yok."

FETÖ’cüler rahat edemeyecekler

"Ben şu kadar kişiyi görevden aldım, şu kadar tutukladım, şu kadar hükümlü var dolayısıyla bu bitmiştir" diyebileceğimiz bir şey değil. Örgütün yapısı itibariyle birbiriyle kopuk mekanizmalarla devam ettiği için bu devam etmesi gereken bir mücadele. Türkiye'de bu örgütün beli kırılmıştır. Ama bitmiş midir? Bunu bu kadar iddialı konuştuğumuzda rehavete sürükleyebilir.

Henüz yurt dışında aynı şekilde temizlenebildiğini ifade etmek mümkün değil. Terör örgütünün başı Amerika'da, çalışmalarına devam ediyor. Her gittiğimiz ülkede bu örgütün tehlikesini, sadece Türkiye açısından değil bulunduğu ülke açısından da tehlikesini anlatıyoruz. Rahat edemeyecekler, bunu söylüyoruz."

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:24
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Terörle Mücadele
  3. FETÖ
  4. PKK

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 17 dk önce
    SİYASİ FETÖ CÜLER DAHİL Mİ? İŞ ADAMI FETÖ CÜLER? SANATÇI SPORCU FETÖ CÜLER? YANİ ÜNLÜLER DAHİL Mİ? YANİ MAKAM VE PARASI OLANLAR, YANİ METAL YORGUNU FETÖ CÜLER DAHİL Mİ? YANİ ADALET VE KALKINMA PARTİMİZİN ADALETİNİ GÖREBİLECEKMİYİZ? İNŞAALLAH

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