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Gündem Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta?
Gündem

Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması ne zaman, ulusa sesleniş konuşması saat kaçta, son dakika Millete Sesleniş saat kaçta? Cumhurbaşkanı Millete-Ulusa Sesleniş açıklaması ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-10 18:11:00 -
Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşması ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü, 'Buradan sesleniyorum; çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum." demişti. Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması hakkında ayrıntılar merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü, 'Buradan sesleniyorum; çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim' demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağı günü açıkladı. Millete Sesleniş programı çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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