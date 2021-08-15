Cumhurbaşkanı ülkeden ayrıldı
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın Kabil'e girmesinden sonra ülkeyi terketti.
Taliban, bugün erken saatleride Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmişti. Afganistan hükümeti ile Taliban arasında devir konusu gündeme gelmişti. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk edecekti.
Son dakika gelen haberlere göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk ettiği duyuruldu.
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin Tacikistan'a gittiği öne sürüldü.
Taliban'ın Afganistan'daki birçok vilayet merkezini ele geçirmesinin ve başkent Kabil'i kuşatmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Afganistan merkezli yayın kuruluşu TOLO News, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığını yazdı.
Reuters ajansı, "Eşref Gani'nin konumunun güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadığını" duyurdu.
Afganistan İçişleri Bakanlığının bir yetkilisi ise, Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiğini açıkladı.