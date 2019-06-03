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Cumhurbaşkanı talimat verdi! Bayramda da çalışacaklar

AK Parti teşkilatlarında 23 Haziran hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaların bayramda da aksamamasını istedi. Bu hedefe ulaşmak için partinin duayen isimleri bayram boyunca sahada olacak.

03 Haziran 2019 Pazartesi 07:33
Cumhurbaşkanı talimat verdi! Bayramda da çalışacaklar

Erdoğan, hafta boyunca İstanbul’da 23 Haziran seçimleri için mesai yaptı. İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantılara başkanlık yapan Erdoğan, İstanbul il, ilçe başkanları ve belediye başkanlarının görüş ve önerilerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata iki önemli talimat verdi.

Çıta 24 Haziran seçimi

Erdoğan, 24 Haziran seçimleri ile 31 Mart seçimleri arasındaki oy farkının nedeni ile ilgili görüşleri dinledi. Seçmenin oy verme kararındaki değişikliğin nedenlerini de ilçe başkanlarına soran Erdoğan, “23 Haziran seçimlerinde 24 Haziran genel seçiminden daha fazla oy alınması için çalışın” talimatı verdi. Erdoğan, İstanbul teşkilatı, MYK üyeleri ve kendi çalışma ekibinden 9 günlük bayram tatilinde de İstanbul’da çalışmaya devam edilmesini istedi.

Duayenler sahada olacak

Toplantılarda Ramazan Bayramı’nın ardından İstanbul’da daha aktif çalışılması için yol haritası oluşturuldu. İstanbul adayı Binali Yıldırım ve İstanbul teşkilatı Ramazan’ın ardından daha aktif sahada olacak. Bütün belediye başkanları İstanbul’a çağırılacak ve hemşehri buluşmaları devam edecek. Eski bakanlar ve partinin duayenleri ve kanaat önderleri de sahada olacak. İstanbul’daki 314 bin 243 geçersiz oyun azaltılması için seçmenle bire bir görüşmeler yapılacak.

Geçersiz oy hatırlatması

Geçersiz oy oranının azaltılması için AK Parti teşkilatı yanlarındaki örnek pusulalarla doğru oy kullanımını uygulamalı olarak seçmene anlatacak. Bu broşürler kampanya boyunca İstanbullu seçmene aktarılacak. Memleketinde kalmak isteyen ve seçimlerde oy kullanmak istemeyen vatandaşlar için de yoğun mesai harcanacak. İstanbul’da oy kullanması için teşvik edilecek.

Soru işaretleri giderildi

Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın yapmayı planladığı projeler ve YSK’nın iptal gerekçelerinin anlatıldığı saha çalışmalarında olumlu dönüşler alındı. AK Parti kaynakları, hukukçularla birlikte yapılan detaylı açıklamalar ve vatandaşın sorduğu sorulara gerekçeli kararla cevap verilmesinin seçmenin aklındaki soru işeretlerini ortadan kaldırdığını belirtti. Öte yandan, CHP adayının mağdur algısının da vatandaşlar tarafından kırıldığı ifade edildi.

Genç seçmen vurgusu

AK Parti kadın kolları da ev ziyaretlerine bayram süreci boyunca aralıksız olarak devam edecek. Gençlik kolları da mesaideki yerini alacak. Sosyal medyada Yıldırım hakkında yapılan yanlış paylaşımların doğruları anlatılacak. Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sunulacağı, üniversiteye hazırlanan gençlere aylık ulaşım ücretinin 40 lira olacağı maddeler halinde anlatılacak.

Farklı anketler masada

24 Haziran ve 31 Mart seçimlerin farklının araştırılmasına yönelik anket çalışmaları da devam edecek. 23 Haziran’a giderken seçmenin kararlarındaki değişkenliklerin neden kaynaklandığına yönelik çalışmalara hız verilecek. Seçmen eğilimini ve beklentilerini ölçmek içinde teşkilat tarafından saha analizleri de artırılacak

Erdoğan’dan büyük miting

Erdoğan’ın Haziran’ın ikinci haftası itibari ile ilçe mitinglerine başlaması ve günde üç miting yapması planlanıyor. Büyük İstanbul mitingi için de planlama yapılıyor.

Yenişafak

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 07:33
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