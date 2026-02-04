Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Mısır ile) İşbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz. Bunu yatırım ve ticarette verimli şekilde kullanmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, "(Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile) 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'ye gönderdiğimiz yardımların ulaştırılmasında Mısır'ın işbirliğini şükranla yad ediyoruz. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Kahire ziyaretimiz vesilesiyle iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızda, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri de ayrıntılı biçimde ele aldık. Her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attık.

Değerli kardeşimin, Mısır'ın geleceğine damga vuracak '2030 Vizyonu'nu ilgiyle takip ettiğimizi kendisine ifade ettim. Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz.

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin sadece bizler için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya da hep birlikte şahit oluyoruz. Bu potansiyeli özellikle yatırım ve ticaret alanlarında en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Küresel ekonomide bir yanda korumacılık ve içe kapanma eğilimleri artarken, diğer yanda refahın sürdürülebilmesi için iş birliğinin önem kazandığı görülüyor.

Giderek zorlaşan bu ortamda sizlerin de destekleriyle ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceğine yürekten inanıyorum. Elimizin altında değerlendirmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var. Öncelikle Mısır, bizim Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır. Mısır ile ticaret hacmimizin 8 milyar doları aştığını görüyoruz. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında %7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise %3,4 pay ile yedinci sıradayız. Bunlar elbette bizleri umutlandıran ve cesaretlendiren rakamlardır; ancak hedefimiz olan 15 milyar dolarlık ticaret hacminin hâlen gerisindeyiz. Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan bu durumda, dünyada bozulan iş ortamının etkili olduğunu siz iş insanlarımız çok iyi biliyorsunuz. Biz de liderler olarak bunun farkındayız. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde, iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca istişare ettik. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ticaret Bakanlarımız ise bugün; yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve sizlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldılar.