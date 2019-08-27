Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları güçlendiriyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları güçlendiriyor” dedi.
27 Ağustos 2019 Salı 17:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları güçlendiriyor” dedi.
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