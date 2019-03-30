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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:47
  1. doğa

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