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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 11.00'de Macaristan'a hareket etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve öteki ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Macaristan'a gitti..

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:37
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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