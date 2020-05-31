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Aktüel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “İlk çeyrekte ABD, Çin gibi ülkelerin ekonomisi daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4,5 büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için 2‘nci çeyrek bir parça sıkıntılı görülse de sonrası aydınlıktır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “İlk çeyrekte ABD, Çin gibi ülkelerin ekonomisi daraldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:01:51 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “İlk çeyrekte ABD, Çin gibi ülkelerin ekonomisi daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4,5 büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için 2‘nci çeyrek bir parça sıkıntılı görülse de sonrası aydınlıktır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “İlk çeyrekte ABD, Çin gibi ülkelerin ekonomisi daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4,5 büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için 2‘nci çeyrek bir parça sıkıntılı görülse de sonrası aydınlıktır.”

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