Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençleri uyardı: Sakın örnek almayın
AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek, "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozulanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.
"Korkaksın bitiksin"
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup militanlar tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girimişinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediyesi'ne sığındığını hatırlatan Erdoğan, "Birileri 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın bitiksin. Bu işler korkakların işi değil. Yürek ister yürek" dedi.
"Sakın örnek almayın"
Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozulanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın."