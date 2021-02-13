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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı

Programlarını yarıda keserek memleketi Rize'den Elazığ'a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 14:28:00 - 2021-02-13 14:33:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Çok değerli hocamızı hakka uğurlamak üzere huzurlarında bulunuyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Elazığ'da deprem konutlarıyla ilgili teslimi için geldiğimizde hocamızı ziyaret edelim istemiştik.

Ve o gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız ve bakan arkadaşlarımız da yanımızdaydı.

O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Biz de tabi inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik.

Rabbim bu fırsatı bizlere verdi. Elhamdülillah bugün hakka uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz.

Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz.

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