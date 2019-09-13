Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın. Süreci biz de takip ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Devlet olarak yanınızdayız.13 Eylül 2019 Cuma 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın. Süreci biz de takip ediyoruz” dedi.
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