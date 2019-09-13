Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın. Süreci biz de takip ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Devlet olarak yanınızdayız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın. Süreci biz de takip ediyoruz” dedi.

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