Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.18 Haziran 2019 Salı 15:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi.
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