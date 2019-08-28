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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:46
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