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Gündem "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusu soruldu! CHP'li İmamoğlu'ndan cevap
Gündem

"Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusu soruldu! CHP'li İmamoğlu'ndan cevap

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:07:00 -
"Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusu soruldu! CHP'li İmamoğlu'ndan cevap

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu, esnafın sorusu karşısında, "Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır." dedi.

İmamoğlu, konuşmasının devamında, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır." dedi.

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