Cumhurbaşkanı Mursi'den uzun süre sonra ilk fotoğraf

Darbeci hükümetin çok sayıda suçlamasına tutulan Mısır'ın ilk seçilmiş lideri Muhammed Mursi'den yıllar fotoğraf geldi. Tutuklu olarak yargılaması devam eden Mursi'nin göründüğü fotoğraf karesinde oldukça yıpranmış ve zayıflamış olması dikkat çekti.

2013'te darbe yapıldı

ABD kuklası Abdülfettah es-Sisi tarafından darbe ile görevinden uzaklaştırılan ve çok sayıda Müslüman Kardeşler üyesiyle birlikte tutuklanan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2013 senesinden bu yana zindanlarda tutuluyor.

Uzun sürenin ardından fotoğraf geldi

Henüz davaları sonuçlanmasa da çok sayıda suçlama ile karşı karşıya bırakılan Mursi'nin, geçmişe göre zayıfladığı görülüyor.