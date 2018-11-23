Cumhurbaşkanı Mursi'den uzun süre sonra ilk fotoğraf
Kukla Abdülfettah es-Sisi tarafından askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve Mısır zindanlarına tıkılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yıllar sonra görüntülendi.23 Kasım 2018 Cuma 09:43
Darbeci hükümetin çok sayıda suçlamasına tutulan Mısır'ın ilk seçilmiş lideri Muhammed Mursi'den yıllar fotoğraf geldi. Tutuklu olarak yargılaması devam eden Mursi'nin göründüğü fotoğraf karesinde oldukça yıpranmış ve zayıflamış olması dikkat çekti.
2013'te darbe yapıldı
ABD kuklası Abdülfettah es-Sisi tarafından darbe ile görevinden uzaklaştırılan ve çok sayıda Müslüman Kardeşler üyesiyle birlikte tutuklanan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2013 senesinden bu yana zindanlarda tutuluyor.
Uzun sürenin ardından fotoğraf geldi
Henüz davaları sonuçlanmasa da çok sayıda suçlama ile karşı karşıya bırakılan Mursi'nin, geçmişe göre zayıfladığı görülüyor.
YORUM YAZ