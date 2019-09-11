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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı- Kesin korunacak hassas alanlar arasında Antalya'da Lara kıyı bandı ve Zeytintaşı Mağarası, Denizli'de Saklıgöl ve Kamara traverten sırtı, Van'da Kuzu Adası, Rize'de Ayder Yaylası ve Adana'da Tuzla Gölü yer alıyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 02:46
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Lara Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı ile Serik ilçesindeki Zeytintaşı Mağarası Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Denizli'nin Honaz ilçesi Yukarıdağdere mahallesindeki Saklıgöl Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Buldan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanı, Muğla'nın Menteşe ilçesi bulunan Özlüce Doğal Sit Alanı, Van'ın Gevaş ilçesindeki Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit Alanı, Adana'nın Karataş ilçesindeki Tuzla Gölü Doğal Sit Alanı ile Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Karatepe Aslantaş Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 02:46
  1. Cumhurbaşkanı Kararları
  2. Resmi Gazete

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