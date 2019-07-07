‘Cumhurbaşkanı istediği adamla çalışabilmeli’

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Hukukçu-Yazar Fikri Akyüz twitter hesabından Merkez bankası atamasına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün imzaladığı atama kararıyla değişen Merkez Bankası yönetimi hakkında yorum yapan Akyüz, “Deniliyor ki ‘Erdoğan Merkez Bankası’na müdahale edememeli.’ Bu mantığı anlayamıyorum. Soğana gelen zamdan sorumlu olan Cumhurbaşkanı istediği adamla çalışabilme hakkına sahip olabilmelidir. Yeter ki liyakatli olsun.” ifadelerini kullandı.

“‘Kafana göre takıl’ diyemez ki”

Takipçilerinden gelen yorumlara ilişkin açıklamasını genişleten Akyüz, “Merkez Bankası Başkanı’nı mevzuat gereği Cumhurbaşkanı atar. Tabi ki liyakatli olmak şartıyla.” dedi. Erdoğan’ın ekonomik sorumluluğuna değinen Hukukçu-Yazar Fikri Akyüz, “Neticede Cumhurbaşkanı’nın yeni sistem gereği hem siyaseten, hem de hukuken sorumluluğu vardır. Bir Cumhurbaşkanı ekonominin tüm sorumluluğunu üstlenirken, ‘Ey Merkez Bankası Başkanı, benim çizdiğim ekonomi politikalarının dışına çık çıkabildiğin kadar, kafana göre takıl.’ diyemez ki.” ifadelerini kullandı.