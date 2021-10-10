Cumhurbaşkanı, Gür'ün cenazesinde
Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Gür için düzenlenen cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede Hakk’a yürüyen Rizeli iş insanı ve Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Gür, bugün ebediyete uğurlandı. Gür için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze merasimi düzenlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ahmet Gür’ü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Yoğun katılım
Cenazeye Gür'ün ailesinin yanı sıra; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
Gür'ün ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.