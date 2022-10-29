Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'dan iner inmez sorduğu soru ortaya çıktı

Türkiye'nin gözü kulağı Bursa'daydı. Yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından banttan indirildi. Açılış etkinliği renkli anlara da sahne oldu.

"Seda senin karın mıydı?"

Erdoğan'ın araçtan indikten sonra programın sunucularından Cem Öğretir ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Erdoğan Cem Öğretir'e programın diğer sunucusu Seda Öğretir'i kastederek "Seda senin karın mıydı?" diye sordu. Cem Öğretir ise Erdoğan'ın sorusuna "Evet efendim" şeklinde cevap verdi.

"Bu adamı almışsın ha?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tokalaştığı Seda Öğretir'e ise "Bu adamı almışsın ha?" diye sordu. Seda Öğretir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kafasını sallayarak ve gülerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'dan iner inmez Cem Öğretir'e sorduğu soru ortaya çıktı

Seda Öğretir kimdir?

Seda Öğretir, 3 Eylül 2006 tarihinde Spiker Cem Öğretir ile evlendi. Ada adında bir kız çocukları vardır. NTV'de Ana Haber Sunuculuğu yapmaktadır.