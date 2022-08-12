  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 ilde yeni cemevi açılacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 ilde yeni cemevi açılacak

İçişleri ve Kültür bakanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında 8 ilde yeni cemevi açılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 14:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 ilde yeni cemevi açılacak

Bakanlıklarca yürütülen "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında Türkiye'nin 8 ilinde yeni cemevi açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılında verdiği "Alevi Bektaşi toplumunun taleplerinin karşılanması" talimatı doğrultusunda çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

İlgili bakanlıkların çalışmaları kapsamında 58 ildeki 1586 cemevinin ziyaret edildiği ve bilgi toplandığı kaydedildi.

Bu yıl içinde Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin temeli atılacak.

Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bu yıl 8 cemevi faaliyete geçmiş olacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ADİL

YANLIŞ BİR KARAR
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23