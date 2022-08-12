Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 ilde yeni cemevi açılacak
İçişleri ve Kültür bakanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında 8 ilde yeni cemevi açılacağı belirtildi.
Bakanlıklarca yürütülen "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" kapsamında Türkiye'nin 8 ilinde yeni cemevi açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılında verdiği "Alevi Bektaşi toplumunun taleplerinin karşılanması" talimatı doğrultusunda çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
İlgili bakanlıkların çalışmaları kapsamında 58 ildeki 1586 cemevinin ziyaret edildiği ve bilgi toplandığı kaydedildi.
Bu yıl içinde Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin temeli atılacak.
Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak.
Çalışmaların tamamlanmasıyla bu yıl 8 cemevi faaliyete geçmiş olacak.