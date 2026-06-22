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Tüm ülke bunu da konuşuyor: Muslera yüzünden isyan çıktı: 'Uruguay'a zarar veriyorsun'

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Tüm ülke bunu da konuşuyor: Muslera yüzünden isyan çıktı: 'Uruguay'a zarar veriyorsun'

Yeşil Burun Adaları maçında yediği hatalı gollerle galibiyeti kaçıran 40 yaşındaki Fernando Muslera, Uruguay’da hedef tahtasına oturtuldu.

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Foto - Tüm ülke bunu da konuşuyor: Muslera yüzünden isyan çıktı: 'Uruguay'a zarar veriyorsun'

2026 Dünya Kupası H Grubu’nda Uruguay’ın Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldığı maçta 40 yaşındaki efsane kaleci Fernando Muslera’nın yediği hatalı goller, ülkesinde büyük bir krize ve isyana yol açtı.

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Foto - Tüm ülke bunu da konuşuyor: Muslera yüzünden isyan çıktı: 'Uruguay'a zarar veriyorsun'

Uruguay spor medyası, Kevin Pina’nın 30 metreden attığı frikikte hatalı yer tutan ve ikinci golde kalesini boşa terk eden Muslera’nın performansını "Kariyerinin en kara gecesi" olarak nitelendirdi. Reflekslerinin bu seviye için artık çok yavaş kaldığı yazıldı.

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Foto - Tüm ülke bunu da konuşuyor: Muslera yüzünden isyan çıktı: 'Uruguay'a zarar veriyorsun'

Eski futbolcular ve televizyon yorumcuları, "Dünya Kupası bir vefa turnuvası değildir" diyerek Muslera’nın milli takımı bırakma vaktinin geldiğini savundu. Kritik İspanya maçı öncesi kalenin acilen genç isimlere devredilmesi isteniyor. Sosyal medyada ayaklanan Uruguaylı taraftarlar, Muslera’nın sadece geçmiş kredisiyle ilk 11’de oynadığını belirterek, "Bize yaşattıkların için teşekkürler ama artık Uruguay'a zarar veriyorsun, saygıyla kenara çekil" diyerek tepki gösterdi. Grupta 2 maçta sadece 2 puan alabilen Uruguay'da, teknik heyetin İspanya maçı öncesi Muslera'yı kulübeye çekmesi için baskılar çığ gibi büyüyor.

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