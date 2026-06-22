Tüm ülke bunu da konuşuyor: Muslera yüzünden isyan çıktı: 'Uruguay'a zarar veriyorsun'

Eski futbolcular ve televizyon yorumcuları, "Dünya Kupası bir vefa turnuvası değildir" diyerek Muslera’nın milli takımı bırakma vaktinin geldiğini savundu. Kritik İspanya maçı öncesi kalenin acilen genç isimlere devredilmesi isteniyor. Sosyal medyada ayaklanan Uruguaylı taraftarlar, Muslera’nın sadece geçmiş kredisiyle ilk 11’de oynadığını belirterek, "Bize yaşattıkların için teşekkürler ama artık Uruguay'a zarar veriyorsun, saygıyla kenara çekil" diyerek tepki gösterdi. Grupta 2 maçta sadece 2 puan alabilen Uruguay'da, teknik heyetin İspanya maçı öncesi Muslera'yı kulübeye çekmesi için baskılar çığ gibi büyüyor.